С января водителей 43 раза штрафовали за выезд на пляж у Светлогорска (фото)

Полицейские Светлогорского округа с начала 2024 года штрафовали за выезд на пляж Балтийского моря 43 раза. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, профилактические рейды по пресечению заезда автомобилей в водоохранную зону стали проводить регулярно. При этом, протоколы составляют и за выезд на пляж, и за оставленный в прибрежной защитной полосе автомобиль.



«Полицейские напоминают владельцам автотранспорта, что закон запрещает выезжать подъезжать к воде ближе, чем на 500 метров, — пояснили в пресс-службе ведомства. — Данное правонарушение влечет наложение штрафа: на физическое лицо от трех до 4,5 тысяч рублей, на юридическое — до 400 тысяч рублей».