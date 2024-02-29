В ГИБДД назвали самую высокую скорость нарушителя, зафиксированную в феврале (фото)

Калининградские сотрудники Госавтоинспекции назвали самую высокую скорость движения автомобиля, которую в феврале зафиксировали с помощью мобильного комплекса нарушений ПДД. Она составила 184 км/ч и была зафиксирована на участке Северного обхода с разрешенной скоростью 110 км/ч.



«С такой скоростью днём 20 февраля 2024 года по автодороге „Северный обход г. Калининграда“ двигался водитель автомобиля „Фольксваген“», — рассказали в пресс-службе ведомства, приложив к сообщению фото автомобиля.

В УГИБДД напомнили, что с 27 февраля по 25 марта на Приморском полукольце и Северном обходе работает мобильный комплекс фиксации нарушений ПДД.

«По трассе передвигается автомобиль, оборудованный мобильным комплексом фотовидеофиксации, который фиксирует нарушение скоростного режима, установленного на автодороге в соответствии с правилами дорожного движения, — добавили в пресс-службе. — Комплекс в автоматическом режиме передаёт данные в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений».