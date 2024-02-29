В ГИБДД назвали самую высокую скорость нарушителя, зафиксированную в феврале (фото)

В ГИБДД назвали самую высокую скорость нарушителя, зафиксированную в феврале (фото)
Фото: пресс-служба УГИБДД по Калининградской области
Все новости по теме: ДТП

Калининградские сотрудники Госавтоинспекции назвали самую высокую скорость движения автомобиля, которую в феврале зафиксировали с помощью мобильного комплекса нарушений ПДД. Она составила 184 км/ч и была зафиксирована на участке Северного обхода с разрешенной скоростью 110 км/ч.

«С такой скоростью днём 20 февраля 2024 года по автодороге „Северный обход г. Калининграда“ двигался водитель автомобиля „Фольксваген“», — рассказали в пресс-службе ведомства, приложив к сообщению фото автомобиля.

В УГИБДД напомнили, что с 27 февраля по 25 марта на Приморском полукольце и Северном обходе работает мобильный комплекс фиксации нарушений ПДД.

«По трассе передвигается автомобиль, оборудованный мобильным комплексом фотовидеофиксации, который фиксирует нарушение скоростного режима, установленного на автодороге в соответствии с правилами дорожного движения, — добавили в пресс-службе. — Комплекс в автоматическом режиме передаёт данные в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter