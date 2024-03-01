Погода в Калининграде 1 марта

В первый день весны в Калининградской области ожидается теплая и солнечная погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России, температура воздуха в пятницу, 1 марта, составит +13°C. Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует +14°C.



В приморских муниципалитетах днем будет чуть прохладнее. По сведениям синоптиков, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске воздух прогреется днем до +11°C. На востоке области — в Озерске, Гусеве, Краснознаменске, Советске, Славске и Черняховске — ожидается +15°C.

Скорость ветра составит в регионе четыре-пять метров в секунду, влажность — 93 процента, давление — 759-761 миллиметра. По данным прогноза «Нового Калининграда», к вечеру похолодает до +9°C. В ночь на субботу, 2 марта, температура воздуха понизится до +5... +6°C, метеорологи «Гидрометцентра» прогнозируют небольшой дождь.