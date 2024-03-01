Мошенники начали собирать образцы голосов россиян

В интернете стали чаще появляться объявления с предложением о платной озвучке рекламы и фильмов, публикуемые мошенниками. Собранные образцы голосов злоумышленники используют для обучения нейросетей и генерации аудиосоообщений, с помощью которых вымогают деньги у друзей и родственников жертвы. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование компании по кибербезопасности Angara Security.



Уточняется, что большая часть таких объявлений размещена в Telegram. Их авторы просят предоставить аудиозапись в формате телефонного звонка или записи разговора, которую необходимо отправить личным сообщением или боту. За участие в проекте предлагают гонорар от 300 до 5000 рублей, который действительно может быть выплачен жертве. С помощью полученного образца голоса генерируются аудиосообщения с просьбой о переводе средств, которые рассылаются контактам обманутых.