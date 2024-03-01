В Пионерском планируют сделать «музей под открытым небом»

«Музей под открытым небом со столетней историей» собираются создать в Пионерском. Об этом в интервью радиостанции «Балтик Плюс» сообщил глава администрации Пионерского округа Леонид Шибаев в пятницу, 1 марта.



По его словам, подразумевается произвести капитальный ремонт семи фахверковых исторических домов для привлечения туристов в муниципалитет. К ремонту одного из них по улице Комсомольской, 63 (известном как вилла «Вайс») скоро должны приступить, сообщил Шибаев.:

«Дом в настоящий момент является жилым, является памятником архитектуры, при всем при этом находится в непригодном состоянии даже, да, не только с визуальной точки зрения, но и там с технической, в аварийном состоянии. И вот благодаря той субсидии, которую фонду капремонта, по нашим обращениям Антон Андреевич выделяет, в этом году проведены работы по составлению проекта, проектной части, и по ремонту крыши, фасада, стен, отмостки», — объяснил Шибаев.

В 2011 году здание получило статус выявленного объекта культурного наследия.