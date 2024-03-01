В Калининграде раскопали немецкий бункер (фото)

Поисково-спасательный отряд Управления по делам ГО и ЧС Калининграда раскопал немецкий бункер на углу проспекта Победы и улицы Радищева, сообщается в телеграм-канале городской администрации.

«Этот отрезок проспекта ждёт реконструкция, во время которой придётся снести часть подпорной стены у тротуара. Чтобы потом не возникло сюрпризов, изучить „терра инкогнита“ решили сейчас. Важно понять что именно кроется там под землёй и решить можно ли его ещё хоть как-то использовать для каких целей?» — говорится в сообщении.

По словам представителей администрации, вернуть объекту его прямое назначение невозможно. «„Бомбарь“ уже давно списан с баланса, да и современным требованиям укрытие не отвечает. Разместить что-то в его помещениях тоже трудно: по сути это узкий длинный Г-образный коридор, в котором едва разойдутся два человека, с локальными уширениями примерно до 1,5 метров. Повсюду „культурный слой“ 90-х гг. прошлого столетия со множеством „артефактов“», — рассказала в мэрии.

Фото: телеграм-канал администрации Калининграда