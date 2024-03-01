Путин подписал указ о военных сборах для военнослужащих запаса

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в 2024 году на военные сборы граждан, пребывающих в запасе, сообщает «Интерфакс».

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, глава государства постановил призывать в этом году пребывающих в запасе граждан для прохождения военных сборов в Вооруженных силах, войсках нацгвардии, спасательных воинских формированиях МЧС, органах государственной охраны и ФСБ.

Указ вступил в силу со дня его опубликования 1 марта.