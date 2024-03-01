Администрация Калининграда хочет чаще штрафовать «стихийные базары»

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова поручила чаще штрафовать нелегальных торговцев. Об этом сити-менеджер сообщила в своем телеграм-канале.

«Торговые точки (те, что законные) обязать убрать прилавки с тротуаров. На те, что перепродают продукты незаконно, составить очередные протоколы. Чем больше будет присужено штрафов к моменту визита к нарушителям приставов, тем доходчивее будут звучать наши аргументы против стихийных базаров», — написала чиновница.

По ее словам, «бабушек с черемшой» трогать не будут. «Для них наоборот создаем специальные места для торговли», — написала Елена Дятлова.