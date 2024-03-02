Погода в Калининграде 2 марта

Второй день весны в Калининградской области будет облачным, но без осадков. По сведениям Гидрометцентра России, температура воздуха в субботу, 2 марта, составит +12°C. Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует +11°C.

Аналогичная погода ожидается и в приморских муниципалитетах: по сведениям синоптиков, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске воздух также прогреется днем до +11°C. На востоке области — в Озерске, Гусеве, Краснознаменске, Советске, Славске и Черняховске — ожидается +10°C.

Скорость ветра составит в регионе четыре-пять метров в секунду, влажность — 80 процентов, давление — 759-760 миллиметров. По данным прогноза «Нового Калининграда», к вечеру температура воздуха составит +9°C. В ночь на воскресенье, 3 марта, она понизится до +8°C.

Как отмечают в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области», с календарной весны в регионе начнется очередная волна потепления. «Для первых чисел марта дневные температуры в +10...+15°С будут превышать климатическую норму примерно на 10-13°С, также, вполне вероятно, окажутся побиты суточные температурные рекорды», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.