1 марта в регионе были установлены новые температурные рекорды

В регионе в первый день весны были побиты суточные рекорды максимальной температуры воздуха. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области» со ссылкой на данные сети метеостанций.

Рекордсменами оказались два муниципалитета. В Советске воздух 1 марта прогрелся до +11,9°С, превысив максимальные показатели +8,6°С, зафиксированные в данном муниципалитете в 1995 году. В Балтийске воздух прогрелся до +11,7°С, в то время как предыдущий рекорд составлял +9,4°С в 1992 году.

Отметим, что в ряде городов области 1 марта было еще теплее, хотя их показатели и не стали рекордными. Так, в Храброво и Пионерском максимальная температура воздуха первого марта составила +12°С, в Железнодорожном +12,2°С, а в Черняховске +12,9°С.