Минобрнауки: абитуриенты смогут пересдать ЕГЭ до окончания приемной кампании

Минобрнауки РФ обещает создать в вузах все необходимые условия абитуриентам для пересдачи одного предмета ЕГЭ до окончания приемной кампании. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

«Обеспечение законных прав абитуриентов — наш безусловный приоритет. Минобрнауки России совместно с Минпросвещения России, Рособрнадзором и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти создадут все необходимые условия для предоставления абитуриентам возможности пересдать ЕГЭ по одному из предметов до окончания приемной кампании», — уточнили в министерстве.

Как напоминает информагентство, ранее глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявляла, что такой механизм нужно реализовать в 2024 году. В Рособрнадзоре отмечали, что готовы внести изменения в процедуру и расписание ЕГЭ в кратчайшие сроки.