Рособрнадзор о пересдаче ЕГЭ: выбрать лучший результат возможности не будет

В 2024 году выпускники получат право пересдачи ЕГЭ по одному предмету до окончания приемной компании в вузах, однако выбрать лучший вариант не получится. Об этом сообщил «Интерфаксу» глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«В этом году нормативная база готовится. Если выпускник по каким-то причинам не согласен со своим результатом, то он будет иметь право пересдачи одного из предметов»,— сказал он. И подчеркнул, что первый результат выпускника будет аннулироваться сразу после пересдачи. Таким образом, выбрать лучший вариант возможности не будет.

Как уточнил Музаев, работа над изменением порядка сдачи и расписания ЕГЭ завершится в ближайшие месяцы, и уже с июля выпускники смогут воспользоваться правом пересдачи.

Напомним, ранее стало известно, что уже в 2024 году Минобрнауки РФ обещает создать в вузах все необходимые условия абитуриентам для пересдачи одного предмета ЕГЭ до окончания приемной кампании.