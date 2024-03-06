Рособрнадзор о пересдаче ЕГЭ: выбрать лучший результат возможности не будет

Все новости по теме: ЕГЭ

В 2024 году выпускники получат право пересдачи ЕГЭ по одному предмету до окончания приемной компании в вузах, однако выбрать лучший вариант не получится. Об этом сообщил «Интерфаксу» глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«В этом году нормативная база готовится. Если выпускник по каким-то причинам не согласен со своим результатом, то он будет иметь право пересдачи одного из предметов»,— сказал он. И подчеркнул, что первый результат выпускника будет аннулироваться сразу после пересдачи. Таким образом, выбрать лучший вариант возможности не будет.

Как уточнил Музаев, работа над изменением порядка сдачи и расписания ЕГЭ завершится в ближайшие месяцы, и уже с июля выпускники смогут воспользоваться правом пересдачи.

Напомним, ранее стало известно, что уже в 2024 году Минобрнауки РФ обещает создать в вузах все необходимые условия абитуриентам для пересдачи одного предмета ЕГЭ до окончания приемной кампании. 

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter