В Калининграде ветеран Великой Отечественной войны отмечает 100-летний юбилей

В субботу, 2 марта, житель Калининграда Петр Наумович Пустовойтенко принимает поздравления со 100-летним юбилеем. Ветерану Великой Отечественной войны вручили поздравительную открытку за подписью Президента России Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Пётр Пустовойтенко в июне 1942 года ушёл добровольцем на фронт, откуда его направили в Петропавловское авиационное училище, затем перевели в Омское военно-пехотное училище, где получил специальность минометчика. В феврале 1943 года он пополнил ряды действующей армии. Участвовал в подготовке сражений на Курской дуге, был ранен. После лечения направлен в артиллерийский полк наводчиком орудия. Петр Наумович участвовал в операции «Багратион» по освобождению Белоруссии, а также в боях в городе Орша.

После войны и окончания военной академии служил на Тихоокеанском и Балтийском флотах. Позже работал преподавателем на военной кафедре Калининградского технического института рыбной промышленности и хозяйства, долгие годы делился основами военной науки со студентами и школьниками.

Среди наград ветерана — орден Красной Звезды, орден Великой Отечественной войны I и II степеней, фронтовые медали «За отвагу», «За освобождение Белоруссии», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».