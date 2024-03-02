В Калининграде ветеран Великой Отечественной войны отмечает 100-летний юбилей

В Калининграде ветеран Великой Отечественной войны отмечает 100-летний юбилей
Пётр Пустовойтенко. Фото пресс-службы областного правительства
Все новости по теме: Память

В субботу, 2 марта, житель Калининграда Петр Наумович Пустовойтенко принимает поздравления со 100-летним юбилеем. Ветерану Великой Отечественной войны вручили поздравительную открытку за подписью Президента России Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Пётр Пустовойтенко в июне 1942 года ушёл добровольцем на фронт, откуда его направили в Петропавловское авиационное училище, затем перевели в Омское военно-пехотное училище, где получил специальность минометчика. В феврале 1943 года он пополнил ряды действующей армии. Участвовал в подготовке сражений на Курской дуге, был ранен. После лечения направлен в артиллерийский полк наводчиком орудия. Петр Наумович участвовал в операции «Багратион» по освобождению Белоруссии, а также в боях в городе Орша.

После войны и окончания военной академии служил на Тихоокеанском и Балтийском флотах. Позже работал преподавателем на военной кафедре Калининградского технического института рыбной промышленности и хозяйства, долгие годы делился основами военной науки со студентами и школьниками.

Среди наград ветерана — орден Красной Звезды, орден Великой Отечественной войны I и II степеней, фронтовые медали «За отвагу», «За освобождение Белоруссии», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter