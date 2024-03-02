Минздрав обеспокоен «достаточно высокими цифрами» потребления алкоголя в России

В ряде регионов страны Минздрав наблюдает «достаточно высокие цифры» потребления алкоголя. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко на Всемирном фестивале молодежи, пишет «Коммерсант».

«Если смотреть тенденцию за пять-десять лет, то потребление алкоголя снижается, но сейчас темпы снижения остановились», — сказал Михаил Мурашко.

Согласно данным исследования FinExpertiza, в 2023 году продажи крепкого алкоголя выросли на 3,6%, до рекордного показателя 7,2 литра на душу населения. Больше всего алкоголя потребляют жители Дальнего Востока и Северо-Запада России.