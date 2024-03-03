Погода в Калининграде 3 марта

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В воскресенье, 3 марта, в Калининградской области ожидается солнечная погода без осадков. Атмосферное давление в пределах нормы — 760 мм рт.ст. Максимальная температура воздуха днём — +11°C. Ночью столбик термометра опустится до +1°C. Ветер юго-восточный, слабый (3–5 м/с). Относительная влажность 54–80%. По сведениям Гидрометцентра России, ночью погода также будет малооблачной со слабым ветром.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более низкие значения температур днём. В Балтийске, Зеленоградске и Пионерском воздух прогреется максимум до +6°C. В остальных муниципалитетах будет на пару градусов теплее. Ночью пока сохранятся плюсовые значения температур.

По данным прогноза «Нового Калининграда», погода в столице региона будет малооблачной, с дымкой. Температура воздуха днём — +8,9°C. Ночью она будет постепенно будет понижаться и к утру понедельника составит около +1,4°C.

Как сообщают в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области», с понедельника в регионе начнётся ощутимое похолодание, «в ночные часы за счёт радиационного выхолаживания будут вероятны слабые морозы (-1...-5°С, местами ниже)».

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