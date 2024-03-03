В РФ хотят запустить сервис для дистанционного участия в судах через биометрию

В 2024 году в России планируют разработать сервис, который позволит дистанционно участвовать в судебных заседаниях с использованием системы биометрической идентификации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Судебный департамент при Верховном суде России.



Единая биометрическая система позволяет идентифицировать человека по лицу и голосу. «Минцифры России в 2024 году запланирована реализация сервиса, обеспечивающего проведение в судах общей юрисдикции, федеральных арбитражных судах судебных заседаний путём использования системы веб-конференции с идентификацией участников судебного процесса посредством единой биометрической системы», — сообщили в Судебном департаменте.

Возможность дистанционного участия в судебных заседаниях развивается в России в течение последних пяти лет. Первоначально оно предусматривалось посредством защищённых каналов видео-конференц-связи. При этом человек принимает участие в заседании, например, из помещения суда в другом регионе. С января 2022 года была законодательно введена возможность использования в суде веб-конференции. В этом случае человек выходит на связь через свой компьютер или смартфон. Ежегодно российские суды проводят более 500 тыс. заседаний с применением видео-конференц-связи. Веб-конференции в минувшем году использовали более 600 тыс. раз.