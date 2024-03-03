Синоптики обещают региону «ощутимое похолодание» со следующей недели

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С 4 марта в Калининградской области ожидается «ощутимое похолодание». Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Падение температурного режима будет наблюдаться «в условиях стационарной воздушной массы антициклона». В начале следующей недели на территории региона возможны смешанные осадки в виде мокрого снега с дождём.

«Далее, по мере нарастания давления со второй половины недели осадки будут маловероятны, а количество прояснений увеличится, что будет способствовать ночным морозам», — говорится в сообщении. В некоторых районах области столбик термометра может опуститься ниже −5°С. Отмечается, что такой температурный режим «около или чуть ниже климатической нормы», «однако по ощущениям после столь длительного тепла, подобный характер погоды покажется существенным похолоданием». В дневные часы температура воздуха не поднимется выше +6°С.

Также в паблике сообщили о том, что к началу весны Балтика остыла до +4°С в южной части и до 0°С — на севере. У побережья Калининградской области температура воды составляет +3°С.

«Постепенно начинается обратный процесс влияния моря на температуру воздуха в регионе: с повышением температурного режима, Балтика на протяжении теплого сезона будет „сглаживать“ и понижать температуру воздуха в прибрежных районах, в особенности при западных ветрах за счёт влияния относительно холодной акватории моря», — отмечают синоптики.

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