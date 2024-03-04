Погода в Калининграде 4 марта

Днем в понедельник, 4 марта, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. По сведениям Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +6°C. Ветер восточный, слабый, давление — 760 миллиметров. Ночью облачно с прояснениями, без осадков, температура 0...+2°C.



В приморских муниципалитетах днем будет прохладнее. По данным синоптиков, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске воздух днем прогреется до +5°C. На востоке области ожидается +8°C, однако ночью ожидаются заморозки до −2°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда», утром ожидается до +1°C , днем +6°C. Ясно, ветер слабый. Влажность 63%. В ночь на вторник столбик термометра опустится до +3°C, осадков не ожидается.

Согласно оперативному прогнозу областного управления МЧС, неблагоприятных и опасных метеорологических явлений 4 марта не ожидается. Высота волн в Балтийском море составит до 1 м. Уровень воды в реках области не приближается к опасным значениям.