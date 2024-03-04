Власти Калининграда опубликовали списки улиц, закрепленных за школами в 2024 г.

Администрация Калининграда обнародовала список улиц, «приписанных» к школам областного центра. Постановление опубликовано на сайте городской администрации.



Изменения коснулись в первую очередь территорий, закрепленных за гимназией № 40, к которой в 2023 году была присоединена новая школа № 59 на ул. Рассветной. Улицы, ранее закрепленные за новой школой, «приписали» к гимназии. Познакомиться с документом можно по ссылке.

Отметим, на настоящее время не подписано постановление о дате начала приема первоклассников, приписанных к той или иной школе. В 2023 году прием в первые классы стартовал 1 апреля.