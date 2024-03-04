В Калининградской области вновь зафиксировали температурный рекорд

В воскресенье, 3 марта, в регионе был побит суточный рекорд максимальной температуры. Об этом сообщает телеграм-канал "Погода и метеоявления в Калининградской области.

Рекордсменом стал Советск, где в воскресенье воздух прогрелся до +9,8°С. Предыдущий температурный рекорд в данном муниципалитете был зафиксирован 3 марта 1992 года. При этом в других городах области в минувшее воскресенье было еще теплее. Так, в Железнодорожном, Балтийске и Черняховске температура превысила 10 градусов, а в Храброво, Пионерском и Калининграде — 11.