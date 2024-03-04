В Калининградской области вновь зафиксировали температурный рекорд

Все новости по теме: Стихия

В воскресенье, 3 марта, в регионе был побит суточный рекорд максимальной температуры. Об этом сообщает телеграм-канал "Погода и метеоявления в Калининградской области.

Рекордсменом стал Советск, где в воскресенье воздух прогрелся до +9,8°С. Предыдущий температурный рекорд в данном муниципалитете был зафиксирован 3 марта 1992 года. При этом в других городах области в минувшее воскресенье было еще теплее. Так, в Железнодорожном, Балтийске и Черняховске температура превысила 10 градусов, а в Храброво, Пионерском и Калининграде — 11.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter