Исследование: жители региона тратят на поиски работы больше четырёх месяцев

Жители Калининградской области тратят на поиски работы в среднем 4,8 месяца. Результаты исследования приводит РИА «Новости».



По данным информагентства, уровень безработицы в Калининградской области снизился в III квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 0,3%, составив 2,9%. Показатель соответствует среднему по стране. В рейтинге по уровню безработицы Калининградская область заняла 48 место из 85.

На первой строчке таблицы разместился Чукотский автономный округ. Официальный статус безработных там имеет 1% жителей. Замыкает рейтинг Ингушетия с показателем 27,4%.

Быстрее всего, согласно исследованию, находят работу жители Ямало-Ненецкого автономного округа. На поиск нового места у них уходит в среднем чуть более двух месяцев. В Забайкальском крае на это тратят почти целый год. В среднем по стране безработные вновь трудоустраиваются в течение полугода.

Рейтинг составлен Центром экономических исследований «РИА Рейтинг» на основе данных Росстата. Уровень безработицы определён в нём как соотношение численности безработных к количеству рабочей силы в возрасте 15 лет и старше.