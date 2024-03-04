В Филинской бухте хотят построить молы для маломерных судов

Областные власти сообщили о планах построить в Филинской бухте три мола для безопасного спуска на воду маломерных судов. Об этом рассказал губернатор Антон Алиханов, отвечая на комментарии на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



К главе региона обратился директор физкультурно-оздоровительного центра «Янтарный парус» Дмитрий Зарицкий с предложением «мол или волнолом отсыпать чуть западнее, чтобы отсечь волну и позволить безопасно спускать и поднимать маломерные суда и яхты». «Тогда бы и мы смогли там сделать парусную секцию», — отметил Зарицкий.

«Там будет три таких западнее, их построят в рамках создания спортивного лагеря», — пообещал Алиханов.

Открытие круглогодичного детского спортивного центра наподобие «Балтартека» в Филинской бухте запланировано на 2026 год. Стоимость первой очереди строительства составила 6,5 млрд рублей.

В первый и второй этап вошло возведение объектов на участке площадью 56 гектаров: там в итоге должны появиться учебно-образовательный центр, универсальный спортивно-культурный комплекс, стадион, жилой и медицинский блоки, плавательный бассейн, ледовая арена, два поля для регби и другие объекты.