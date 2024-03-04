Власти намерены ввести плату на 5 парковках в Калининграде с конца апреля

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Плату за пользование пятью муниципальными парковками в Калининграде планируется ввести с 22 апреля. Информация об этом размещена на региональном портале проектов нормативных авток.

Этим же документом утверждается стоимость парковки для автомобилей: легковых — 70 рублей в час, для машин массой от 3,5 тонн — 150 рублей в час. Автомобили экстренных служб и силовых ведомств от платы будут освобождены. Также плата не будет взиматься с автомобилей инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и узников концлагерей.

Речь идет о городских парковках напротив башни «Врангель» на пересечении Пролетарской и озерного проезда (37 мест), у Детской поликлиники № 6 на ул. Гайдара (21 место), у Дворца спорта «Янтарный» (59/5 мест), на ул. Согласия (55 мест) и на ул. Октябрьской у Медового моста (2 места).

Ранее сообщалось, что первые 15 минут пользования парковкой планируется сделать бесплатными.

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