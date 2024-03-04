Областные власти выделили деньги на еще одну АНО — «ЦиФра»

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Областное правительство создало новую подведомственную организацию министерства цифровых технологий и связи Калининградской области — АНО «Цифровое развитие». Об этом сообщила пресс-служба регионального кабмина.

«АНО „ЦиФра“ займется созданием комфортных условий для профессионального роста молодых ребят в ИТ-сфере. В планах на этот год — проведение форумов, митапов, стажировок и хакатонов для школьников и студентов, а также сопровождение их на этапах подготовки к участию в „цифровых“ чемпионатах и олимпиадах», — уточняется в сообщении.

Среди ближайших мероприятий новой структуры — тренировочные сборы по ИТ-компетенциям для участников регионального этапа чемпионата «Профессионалы», фестиваль BALTIC IT-FЕST и открытый студенческий хакатон для подготовки к региональному этапу всероссийского конкурса «Моя профессия — ИТ».

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