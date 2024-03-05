Погода в Калининграде 5 марта

Во вторник, 5 марта, в Калининградской области ожидается пасмурная погода с дождём. Возможен также небольшой снег. Вероятность осадков 91%. Атмосферное давление в пределах нормы — 766 мм рт.ст. Максимальная температура воздуха днём — +6°C, ночью — до +4°C. Ветер умеренный (6–10 м/с). Относительная влажность 80–88%. По сведениям Гидрометцентра России, ожидается выпадение 1,4 мм осадков днём. Ночью будет облачно, с прояснениями.



Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует небольшой дождь со снегом практически на всей территории региона. Осадки, вероятно, обойдут стороной только Балтийск, Пионерский и Мамоново.

По данным прогноза «Нового Калининграда», погода в столице региона будет пасмурной, с дымкой. Ветер — северо-восточный, до 4 м/с. Днём воздух прогреется до 5,9°C. Ночью столбик термометра опустится до +2°C.

Как сообщают в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», «утро вторника начнётся со слабого плюса (+1...+3°С), пасмурной погоды и смешанных осадков (дождь/мокрый снег), однако уже к вечеру на тёплом участке фронтальной волны температура вновь поднимется до +5...+8°С, осадки прекратятся. В ночь на среду нас ждёт „обвал“ температуры при выхолаживании на периферии антициклона — воздух к утру остынет до 0...-3°С по области, а в дневные часы нас ожидает активный прогрев приземного слоя и устойчивые плюсовые температуры (до +5...+9°С)».