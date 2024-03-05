Детсад на ул. Благовещенской получил новое разрешение на строительство

Все новости по теме: Образование

Власти региона выдали второе разрешение на строительство детского сада на улице Благовещенской. Информация об этом опубликована на сайте областного правительства.

Детский сад на Благовещенской, 17 получил новое разрешение на строительство. Первое было выдано в 2023 году. В обоих разрешениях указан один и тот же застройщик (муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства») и кадастровый номер участка — 39:15:132901:203. По этому адресу запланировано два здания. Новое разрешение действует до 20 февраля 2025 года.

«Новый Калининград» обратился в администрацию города за комментарием.

В конце марта глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила, что власти заключают контракт на строительство детсада с компанией «Лидер». Стоимость строительства составила 458,8 млн рублей, при этом предельная стоимость работ оценивалась в 529,1 млн рублей. Детсад планировали ввести в эксплуатацию в первом квартале 2024 года.

Сообщалось, что учреждение будет рассчитано на 18 групп — 350 детей. В трехэтажном здании предусмотрены два пассажирских лифта и два подъемника. Помимо помещений для групп там будут расположены кабинет логопеда, спортзал, студия хореографии, медицинский и пищевой блоки. 

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter