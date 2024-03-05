Детсад на ул. Благовещенской получил новое разрешение на строительство

Власти региона выдали второе разрешение на строительство детского сада на улице Благовещенской. Информация об этом опубликована на сайте областного правительства.



Детский сад на Благовещенской, 17 получил новое разрешение на строительство. Первое было выдано в 2023 году. В обоих разрешениях указан один и тот же застройщик (муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства») и кадастровый номер участка — 39:15:132901:203. По этому адресу запланировано два здания. Новое разрешение действует до 20 февраля 2025 года.

«Новый Калининград» обратился в администрацию города за комментарием.

В конце марта глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила, что власти заключают контракт на строительство детсада с компанией «Лидер». Стоимость строительства составила 458,8 млн рублей, при этом предельная стоимость работ оценивалась в 529,1 млн рублей. Детсад планировали ввести в эксплуатацию в первом квартале 2024 года.

Сообщалось, что учреждение будет рассчитано на 18 групп — 350 детей. В трехэтажном здании предусмотрены два пассажирских лифта и два подъемника. Помимо помещений для групп там будут расположены кабинет логопеда, спортзал, студия хореографии, медицинский и пищевой блоки.