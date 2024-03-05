Археолог: построить мост через залив возможно только при условии раскопок (фото)

Строительство моста через залив (11-я очередь Приморского кольца) возможно только с учетом проведения археологических раскопок. Об этом «Новому Калининграду» сообщил руководитель компании «Балтспецархеология» Евгений Калашников.



«С учетом того, что строительство моста затрагивает пять археологических памятников (три из них попадают в зону строительства полностью, а два частично), эксперт Александр Ерохин (он проводил государственную историко-культурную экспертизу проекта — прим. „Нового Калининграда“) считает, что возведение объекта возможно только с учетом проведения обязательных археологических раскопок, — пояснил Калашников. — Конечно, вряд ли проект будут переделывать, чтобы построить мост левее или правее. Тем не менее, без археологических раскопок в указанных участках дальнейшие работы невозможны».

Ранее стало известно, что во время исследования зоны будущего строительства трассы археологи выявили 10 ранее неизвестных объектов археологического наследия (предварительная датировка основной их части II-I тыс. до н.э., однако в числе ОАН есть также курганный могильник, который датирован эпохой поздней бронзы — XI-V вв. до н.э.).

Специалисты установили, что «Селище А. Космодемьянский-1», «Селище А. Космодемьянский-2», «Селище А. Космодемьянский-9» попадают в зону строительства объекта полностью, а «Селище А. Космодемьянский-3» и «Селище А. Космодемьянский-7» попадают в зону строительства частично. Исследуемый археологами участок представлял собой землеотвод под скоростную автодорогу протяженностью 8,075 км, шириной 0,125 км (в районе пункта взимания платы за проезд — 0,156 км), а также транспортную развязку с автодорогой А-193 Калининград-Балтийск площадью 52,3 га.