Эксперт считает, что мост через залив затронет пять памятников археологии (исправлено)

Строительство моста через Калининградский залив может привести к разрушению пяти объектов археологического наследия. К такому выводу пришел руководитель Научно-производственного центра «Черноземье» (город Липецк) Александр Ерохин, который с 27 по 28 февраля 2024 года занимался проведением государственной историко-культурной экспертизы проекта строительства 11-й очереди Приморского кольца («Мостовой переход через Калининградский залив с подходами от поселка Космодемьянского до поселка Шоссейное»).



Ранее представители ООО «НПО «Балтспецархеология» с 2019 по 2020 год проводили исследования территории, предназначенной для строительства моста (заказывала работы компания «Гипростроймост—Геотех»). Археологи заложили 318 шурфов размерами метр на метр и выявили 10 ранее неизвестных объектов археологического наследия (предварительная датировка основной части II-I тыс. до н.э., однако в числе ОАН есть также курганный могильник, который датирован эпохой поздней бронзы — XI-V вв. до н.э.).

Специалисты установили, что «Селище А. Космодемьянский-1», «Селище А. Космодемьянский-2», «Селище А. Космодемьянский-9» попадают в зону строительства объекта полностью, а «Селище А. Космодемьянский-3» и «Селище А. Космодемьянский-7» попадают в зону строительства частично. Исследуемый археологами участок представлял собой землеотвод под скоростную автодорогу протяженностью 8,075 км, шириной 0,125 км (в районе пункта взимания платы за проезд — 0,156 км), а также транспортную развязку с автодорогой А-193 Калининград-Балтийск площадью 52,3 га.

Эксперт посчитал возможным обеспечение сохранности выявленных объектов культурного (археологического) наследия только с учетом археологических раскопок.

Слайд из экспертизы

Ранее областной вице-премьер Александр Рольбинов заявил, что региональные власти не готовы отказаться от идеи строительства моста через залив в надежде, что политическая обстановка изменится, и в регионе возобновится привычная логистика. При этом в конце прошлого года губернатор Антон Алиханов говорил, что актуальность моста через Калининградский залив снизилась после фактического закрытия границ.

В октябре 2021 года общая стоимость строительства дороги с мостом, которая должна соединить Южный и Северный обходы города в районе посёлка Шоссейного, оценивалась более чем в 51 млрд руб. Сообщалось, что трасса должна стать первой платной в регионе. В июне 2019 года губернатор Антон Алиханов подписал концессионное соглашение о строительстве моста через залив с группой «ВИС». Тогда область взяла на себя финансовое обязательство перед группой «ВИС» по выплате 34 млрд руб. в качестве возврата инвестиций концессионеру и компенсации содержания моста. Оно может быть уменьшено на сумму платы, которую концессионер соберет за проезд по мосту в процессе реализации проекта.

До конца 2017 года акционером «ВИСа» был гендиректор «ТЭК Мосэнерго» Дмитрий Рябов. Владельцем «ТЭК Мосэнерго» является Игорь Ротенберг, сын друга президента РФ Аркадия Ротенберга (его компания строит музейный центр на острове Октябрьском в Калининграде).