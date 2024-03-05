Андрей Кропоткин презентовал свою восьмую книгу «Калининград — Кёнигсберг»

Андрей Кропоткин презентовал свою восьмую книгу «Калининград — Кёнигсберг»
Новая книга Андрея Кропоткина. Фото: пресс-служба Заксобрания

Председатель Законодательного Собрания Андрей Кропоткин презентовал новую восьмую книгу об истории региона под названием «Калининград — Кёнигсберг» (18+). Как сообщает пресс-служба Заксобрания, презентация состоялась в областном историко-художественном музее.

«Книга посвящена трехсотлетию философа Иммануила Канта и объединению трех древних прусских городов: Альтштадт, Кнайпхоф и Лёбенихт. Также там представлен материал о почти сорока районах, на которые был разделен город ранее. Традиционно в издании большое внимание уделено визуализации: изображения прошлого представлены в технике гравюры, а настоящее — в виде живописных полотен», — отметил Андрей Кропоткин.

Глава Заксобрания также подарил историко-художественному музею личную вещь курфюрста Фридриха III — серебряный светильник 1693 года. Книгу планируется передать в библиотеки и школы региона.

Напомним, в сентябре 2023 года во время общения с журналистами на открытии Центра семейного развития «АтмосферА» Андрей Кропоткин отказался произнести прежнее название Калининграда. «...Именно здесь христианство победило, и уже в 1255 году был образован город Калининград...» — сказал председатель Заксобрания про пос. Мельниково. На уточняющий вопрос журналиста: «Калининград или Кёнигсберг?», он ответил: «Калининград, сейчас мы живем в городе Калининграде».


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