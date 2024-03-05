На пляжах Балтийска хотят установить камеры видеонаблюдения

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На балтийских пляжах планируют установить камеры видеонаблюдения. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

С предложением установить камеры «Безопасного города» в местах массового отдыха у воды к властям обратилось региональное МЧС. Взять под контроль пляжную полосу хотят и муниципальные власти, которые готовы обустроить необходимую инфраструктуру для установки камер.

Как отметил глава Балтийска Сергей Мельников, городские спасатели обеспечивают безопасность на официальных пляжах, но на территории муниципалитета много неорганизованных мест отдыха, в том числе в районе поселков Мечниково и Павлово. Камеры наблюдения поспособствуют созданию привлекательной и безопасной туристско-рекреационной среды, рассчитывают инициаторы их установки.

Как уточняют областные власти, в 2023 году камеры видеонаблюдения АПК «Безопасный город» были установлены на трех водных объектах: на пляже на озере Синявинское в Янтарном, в районе слияния рек Дейма и Преголя в Гвардейске и на пляже в СНТ «Чайка» в Калининграде.


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