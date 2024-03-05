Комплекс цехов бывшей скотобойни Розенау признан объектом культурного наследия

«Комплекс цехов бывшей скотобойни Розенау (1893-1895 годы)», расположенный на Аллее Смелых, 80 в Калининграде, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Калининградской области. Соответствующий приказ за подписью главы областной Службы госохраны объектов культурного наследия Евгения Маслова опубликован на портале правовой информации.



Как отмечается в документе, ранее комплекс зданий, располагающихся на территории бывшего мясокомбината, был включен в список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

Приказ запрещает строительство на территории комплекса объектов капитального строительства, увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов, проведение земляных, строительных и иных работ и т.п. При этом разрешено проводить работы по сохранению историко-градостроительной или природной среды выявленного ОКН, вести хозяйственную деятельность, не противоречащую требованиям обеспечения его сохранности.