След Розенау: как выглядит заброшенный мясокомбинат на Аллее Смелых (фото)

О том, что на Аллее Смелых когда-то был калининградский мясокомбинат, знает, наверное, каждый местный житель возраста 30+. Остальные догадываются о его существовании благодаря названию «конечной» остановки трамвая № 5.



Калининградский мясокомбинат начал работать в послевоенные годы на территории бывшей скотобойни Розенау, построенной в 1893-1895 годы. Он пережил советские времена и перестройку, но закрылся несколько лет назад.

На этой неделе «Комплекс цехов бывшей скотобойни Розенау» на Аллее Смелых, 80 включили в перечень выявленных объектов культурного наследия Калининградской области. Это означает, что потенциальные застройщики уже не смогут просто так снести старинные здания. Но и до их восстановления и возвращения к жизни, судя по всему, далеко.

Как выглядит сегодня бывший мясокомбинат и какие следы скотобойни Розенау можно найти на его территории — в фоторепортаже Юлии Власовой.

Фото, видео: Юлия Власова / Новый Калининград