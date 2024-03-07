След Розенау: как выглядит заброшенный мясокомбинат на Аллее Смелых (фото)

След Розенау: как выглядит заброшенный мясокомбинат на Аллее Смелых (фото) След Розенау: как выглядит заброшенный мясокомбинат на Аллее Смелых (фото) След Розенау: как выглядит заброшенный мясокомбинат на Аллее Смелых (фото) След Розенау: как выглядит заброшенный мясокомбинат на Аллее Смелых (фото) След Розенау: как выглядит заброшенный мясокомбинат на Аллее Смелых (фото) След Розенау: как выглядит заброшенный мясокомбинат на Аллее Смелых (фото) След Розенау: как выглядит заброшенный мясокомбинат на Аллее Смелых (фото) След Розенау: как выглядит заброшенный мясокомбинат на Аллее Смелых (фото) След Розенау: как выглядит заброшенный мясокомбинат на Аллее Смелых (фото) След Розенау: как выглядит заброшенный мясокомбинат на Аллее Смелых (фото) След Розенау: как выглядит заброшенный мясокомбинат на Аллее Смелых (фото) След Розенау: как выглядит заброшенный мясокомбинат на Аллее Смелых (фото) След Розенау: как выглядит заброшенный мясокомбинат на Аллее Смелых (фото) След Розенау: как выглядит заброшенный мясокомбинат на Аллее Смелых (фото) След Розенау: как выглядит заброшенный мясокомбинат на Аллее Смелых (фото) След Розенау: как выглядит заброшенный мясокомбинат на Аллее Смелых (фото) След Розенау: как выглядит заброшенный мясокомбинат на Аллее Смелых (фото) След Розенау: как выглядит заброшенный мясокомбинат на Аллее Смелых (фото) След Розенау: как выглядит заброшенный мясокомбинат на Аллее Смелых (фото) След Розенау: как выглядит заброшенный мясокомбинат на Аллее Смелых (фото) След Розенау: как выглядит заброшенный мясокомбинат на Аллее Смелых (фото) След Розенау: как выглядит заброшенный мясокомбинат на Аллее Смелых (фото) След Розенау: как выглядит заброшенный мясокомбинат на Аллее Смелых (фото) След Розенау: как выглядит заброшенный мясокомбинат на Аллее Смелых (фото) След Розенау: как выглядит заброшенный мясокомбинат на Аллее Смелых (фото) След Розенау: как выглядит заброшенный мясокомбинат на Аллее Смелых (фото) След Розенау: как выглядит заброшенный мясокомбинат на Аллее Смелых (фото)
Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области

О том, что на Аллее Смелых когда-то был калининградский мясокомбинат, знает, наверное, каждый местный житель возраста 30+. Остальные догадываются о его существовании благодаря названию «конечной» остановки трамвая № 5.

Калининградский мясокомбинат начал работать в послевоенные годы на территории бывшей скотобойни Розенау, построенной в 1893-1895 годы. Он пережил советские времена и перестройку, но закрылся несколько лет назад.

На этой неделе «Комплекс цехов бывшей скотобойни Розенау» на Аллее Смелых, 80 включили в перечень выявленных объектов культурного наследия Калининградской области. Это означает, что потенциальные застройщики уже не смогут просто так снести старинные здания. Но и до их восстановления и возвращения к жизни, судя по всему, далеко.

Как выглядит сегодня бывший мясокомбинат и какие следы скотобойни Розенау можно найти на его территории — в фоторепортаже Юлии Власовой.

Фото, видео: Юлия Власова / Новый Калининград

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

[x]


Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Полулегальные методы

Замглавреда «НК» Вадим Хлебников о том, почему власти скрывают от горожан свои планы по застройке.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter