Калининградцы третий месяц жалуются на проблемы с отметками о гражданстве детей

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Жители Калининграда третий месяц жалуются на трудности, с которыми они сталкиваются при попытке поставить отметку о гражданстве ребёнка для регистрации его по месту жительства и получения заграничного паспорта. Соответствующее обращение в том числе размещено в комментариях к одному из постов губернатора Калининградской области Антона Алиханова в соцсети «ВКонтакте».

«Уже месяц не можем проставить штамп о гражданстве сына, — говорится в сообщении, — поскольку приём граждан для этой операции осуществляется в УФМС всего один-два раза в неделю по два часа! Люди записываются в очередь по ночам и всё равно не успевают пройти. Для анклава, из которого поездом можно выехать только имея заграничный паспорт, это недопустимо».

Представители областного правительства в комментарии для решения проблемы посоветовали обратиться «напрямую к коллегам из УФМС по Калининградской области».

Как поясняли ранее в пресс-службе регионального правительства, согласно указу президента РФ от 22 ноября 2023 года, с 1 января 2024 года части детей до 14 лет требуется поставить штамп в свидетельство о рождении. Без этой отметки они не смогут получить ряд документов и социальных услуг. Штамп проставляют по месту регистрации одного из родителей в отделе по вопросам миграции МВД России.

По информации пресс-службы, штамп не нужно ставить в случае, если у ребенка есть гражданский или заграничный паспорт, а также, когда он вписан в паспорт одного или обоих родителей.

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