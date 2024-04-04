Алиханов — о проблемах со штампами о гражданстве детей: ситуация не устраивает

Губернатор Антон Алиханов высказался по поводу проблемы со штампами о гражданстве детей. Главу региона не устраивает сложившаяся ситуация с очередями в УФМС, и он намерен найти решение. Об этом он заявил на заседании регионального правительства в четверг, 4 апреля.

Губернатор напомнил, что уже просил провести информационную кампанию для граждан, чтоб разъяснить вопрос со штампами о гражданстве. «Многие продолжают идти туда уточнять, нужно им их получать или не нужно. При том, что уже имеют загранпаспорта на детей, и в этом случае им не нужно ничего делать. Информкампанию еще одну запустить», — распорядился Алиханов.

Также он сообщил, что на следующей неделе планирует встретиться с руководителем управления ФМС и лично донести ему подготовленные кабмином предложения по возможной оптимизации работы ведомства. «Там какой-то очень странный график работы, мне сказали: вторник и четверг, и не полный день, а всего несколько часов. Причем дети новорожденные чуть ли не должны присутствовать зачем-то, это «правда жизни» от людей, которые ходят и которым что-то говорят. <>Ну, пусть посадят больше людей, сами информированием занимаются… Ну невозможно в наш век цифровизации до сих пор не иметь электронной очереди внутри. Чуть ли не на листочке бумажки записывают. В четыре утра люди приходят…» — возмутился губернатор.

«Давайте либо они нашу помощь примут, либо что-то надо с этим делать. Меня не устраивает ситуация, потому что власть есть власть, ее никто не делит, это МВД, или муниципалитет, или региональная власть всем все равно. Общий социальный фон рождается не в отношении конкретной структуры, а в общем и целом», — добавил Алиханов.

Также он заявил о готовности забрать часть нагрузки у миграционной службы, перенаправив ее в МФЦ, если удастся наладить там работу криптокабин. «У нас была проблема с программным обеспечением криптокабин, работает из трех почему-то только одна. Решите вопрос с криптокабинами, и тогда, я так понимаю, можно будет в МФЦ часть народа направлять. Если есть возможность решить этот вопрос через нас, забрав работу в эти криптокабины в МФЦ, значит, делайте это, пожалуйста. Потому что это сильно проще, чем перестроить работу ФМСников», — подытожил глава региона.

Напомним, калининградцы уже несколько месяцев жалуются на трудности, с которыми они сталкиваются при попытке поставить отметку о гражданстве ребёнка для регистрации его по месту жительства и получения заграничного паспорта.