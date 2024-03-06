Погода в Калининграде 6 марта

В среду, 6 марта, в Калининградской области ожидается холодная малооблачная погода. Вероятность осадков 0%. Атмосферное давление выше нормы —772 мм рт.ст. Максимальная температура воздуха — +6°C. Ночью ожидаются заморозки до −3°C. Относительная влажность 55–78%. По сведениям Гидрометцентра России, ветер будет слабый, северо-восточный, до 3 м/с.



Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более низкие дневные значения температур в Зеленоградске, Пионерском, Балтийске и Полесске — до +5°C. Ночью холоднее всего будет в Железнодорожном, Озёрске, Гусеве и Краснознаменске ( −3°C). В западных районах области столбик термометра, вероятно, не опустится ниже 0°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда», погода в столице региона будет ясной со слабым восточным ветром до 4 м/с. Днём воздух прогреется до 5,3°C, ночью вероятны слабые заморозки.

Как сообщают в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», «утром начнёт „работать“ солнечный прогрев, и, вполне вероятно, воздух прогреется несколько выше прогнозов метеорологических моделей (до +5...+8°С), осадков не ожидается. Стоит учитывать, что эффективная (ощущаемая) температура будет существенно ниже (+1...+4°С) за счёт ветра». Отмечается также, что в порывах ветер может достигать 12 м/с. Погода будет ясной за счёт «барического поля высокого давления».