Цену контракта на проект дендропарка под Зеленоградском на торгах сбили втрое

Контракт на разработку проекта дендропарка в посёлке Сосновка под Зеленоградском заключают с ООО «Точка», зарегистрированным в Ленинградской области. Стоимость работ во время торгов была снижена практически до восьми миллионов рублей при начальной цене контракта более 24 млн. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.



Участие в аукционе приняли семь компаний. Подрядчик должен будет предложить решения по оптимизации пешеходной структуры исторической части парка «Сосновка», тематические зоны, а также учесть «возможное размещение» павильона для торжественных регистраций брака и оранжереи. Кроме того, необходимо разработать предложения по «брендированию и новой эстетике» парка и предусмотреть систему «умного освещения».

Дендропарк планируют обустроить на участке с кадастровым номером 39:05:051203:134, его площадь — 9,5 гектара. Срок выполнения работ — 193 дня с даты заключения контракта.

О планах по созданию дендропарка в районе Зеленоградска в местной администрации сообщали в апреле 2023 года. Тогда же губернатор Антон Алиханов заявлял, что областным властям удалось добиться для Зеленоградска компенсации на высадку зелёных насаждений в сумме порядка 500 млн рублей. «Хотелось бы создать какой-то очень знаковый объект, потому что деньги большие. То есть второй ботанический сад или ещё что-то», — пояснял глава региона.