Эксперт: цветы в регионе «значительно» подорожали — по объективным причинам

Тюльпаны, розы, хризантемы и другие цветы подорожали из-за увеличением логистического плеча для цветов из Эквадора, Колумбии и Голландии. Об этом сообщает «Business FM Калининград» со ссылкой на коммерческого директора питомника декоративных растений «Калинково» Елену Мальцеву.



Она сообщила о том, что цветы в области дорожают из-за того, что растет стоимость их перевозки. Спрос при этом у калининградцев не снижается. Также не наблюдается дефицита цветов в регионе. «Если мы говорим про стандартные закупки эквадорских, колумбийских и голландских цветов в срезке, было удорожание, потому что подорожал сам автотранспорт, и сами европейцы очень сильно задирают цены на аукционе. То есть если мы раньше продавали по 80 рублей розы в рознице, то сейчас мы еле можем продавать ее по 80 рублей в опте. Что касается тюльпана, то он также значительно подорожал, потому что импортозамещение присутствует, но не в полном объеме. Все равно часть луковиц мы закупаем у европейских партнеров. Этот товар является санкционным, поэтому перевозка его очень сложная, на третьи страны через паромы, и в Калининградскую область в принципе не попасть, потому что с паромами есть проблемы, с машинами есть проблемы. Как результат, мы получаем тюльпан, который в прошлом году стоил условно 50 рублей в рознице, по 35-40 рублей его продавали в опте, то сейчас опт начинается от 50 рублей. Соответственно, розница автоматически также дорожает», — сказала Мальцева.

Фермер и директор компании «Ягода 39» Руслан Мамедов подтвердил слова директора «Калинково» и добавил, что еще одна из причин подорожания — санкции на луковичные растения: «Произошло то, что ввели санкции на луковицы именно на голландские и ввели санкции, что ты не можешь из Голландии привезти готовый цветок. То есть уже выращенный уже никто не может привезти, а если смогут привезти, то из России. Все фермеры, которые выращивают луковицы под посадку тюльпанов, пользуются сейчас местной луковицей, а их, соответственно, на всю Россию очень мало. Из-за этого такой бешеный ажиотаж пошел на цену».

Импортозаместить цветы полностью не удается. Но удержать цену прошлого года на тюльпаны все-таки получилось, говорит генеральный директор компании «Колео К» и сети цветочных салонов «Протея» Кристина Даровских: «Мы закупаем цветы в Голландии, потому что там находится самый большой цветочный аукцион мира с полным ассортиментом. Со всех стран туда свозятся, комплектуются и развозятся цветы. А в России выращиваются какие-то определенные виды сортов и цветов, но ездить собирать по каждой плантации абсолютно невыгодно. Увеличились цены на логистику в шесть раз. Раньше мы довозили цветы собственным транспортом и своими водителями, это 8 марта уже проходит с наемными водителями со стороны и с иностранными фурами. Это действительно ударило по ценам, но мы их удержали, и тюльпан не подорожал по сравнению с прошлым годом. Цена закупа цветов действительно увеличилась в любом случае, поскольку мы привозим импортные цветы, а цены на них зависят от курсов валют».

Розы в предпраздничные дни меньше чем за 200 рублей купить будет невозможно, заключает «Business FM Калининград». Цены на тюльпаны прогнозируют от 90 рублей.