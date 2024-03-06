Светлана Сивкова покинула пост директора Музея Мирового океана. О ее уходе директора стало известно на пресс-конференции в ММО в среду, 6 марта.



Ее место займет экс-заместитель министра по культуре и туризму Денис Миронюк, работающий с февраля 2022 года в должности замдиректора учреждения. Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ были внесены 29 февраля этого года.

Светлана Сивкова возглавляет Музей Мирового океана с момента его создания в 1990 году. Она была доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента РФ 2012 года. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, имеет звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» и «Почетный гражданин Калининграда», Лауреат госпремии РФ в области литературы и искусства.

При руководстве Сивковой началось строительство корпуса-шара музея «Планета Океан». Сейчас его заказчиком выступает подведомственная федеральному Минстрою публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства». В конце января сроками строительства объекта заинтересовался во время визита в регион Владимир Путин. В ответ губернатор Антон Алиханов пообещал, что корпус будет введен в эксплуатацию в 2024 году. Светлана Сивкова ранее называла процесс по строительству «Планеты Океан» мучением, а также сообщала, что не знает, ускорился бы процесс, если бы музей был заказчиком объекта.