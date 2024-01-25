Путин про «Планету Океан» в Калининграде: «Деньги все выделили. Где музей?»

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со студентами в Калининграде пообещал разобраться со сроками строительства корпуса-шара «Планета Океан».



Тему долгостроя на встрече поднял курсант БГА. Он сообщил, что с 2014 года Музей Мирового океана создает научно-образовательный центр «Планета Океан». «И нам очень хотелось бы, чтобы его строительство как можно быстрее завершилось», — сказал курсант. «А там какие проблемы, я не понимаю? Мы все деньги выделили. Где деньги?» — поинтересовался Владимир Путин.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов уточнил, что музей является федеральным, входит в число самых посещаемых, строительство ведёт федеральный заказчик. «Деньги выделены стройка идет. [...] Проводим совещания, стараемся им (федеральному заказчику — прим. „Нового Калининграда“) помогать. В этом году заканчиваем, он будет введен в эксплуатацию», — сообщил губернатор.

«Я знаю про этот музей и знаю, что деньги все выделены. Где музей?» — поинтересовался президент. Он пообещал обсудить вопрос сроков строительства «позже на совещании».

Напомним, в середине января директор Музея Светлана Сивкова на пресс-конференции сообщила, что новый корпус Музея Мирового океана «Планета Океан» планируют открыть в декабре 2024 года. При этом она отметила, что у нее нет уверенности, что строительство завершится в новые обозначенные сроки. «Я самый верующий человек, но я потеряла веру», — сказала Сивкова.