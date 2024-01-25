Путин про «Планету Океан» в Калининграде: «Деньги все выделили. Где музей?»

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со студентами в Калининграде пообещал разобраться со сроками строительства корпуса-шара «Планета Океан».
Тему долгостроя на встрече поднял курсант БГА. Он сообщил, что с 2014 года Музей Мирового океана создает научно-образовательный центр «Планета Океан». «И нам очень хотелось бы, чтобы его строительство как можно быстрее завершилось», — сказал курсант. «А там какие проблемы, я не понимаю? Мы все деньги выделили. Где деньги?» — поинтересовался Владимир Путин.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов уточнил, что музей является федеральным, входит в число самых посещаемых, строительство ведёт федеральный заказчик. «Деньги выделены стройка идет. [...] Проводим совещания, стараемся им (федеральному заказчику — прим. „Нового Калининграда“) помогать. В этом году заканчиваем, он будет введен в эксплуатацию», — сообщил губернатор.
«Я знаю про этот музей и знаю, что деньги все выделены. Где музей?» — поинтересовался президент. Он пообещал обсудить вопрос сроков строительства «позже на совещании».
Напомним, в середине января директор Музея Светлана Сивкова на пресс-конференции сообщила, что новый корпус Музея Мирового океана «Планета Океан» планируют открыть в декабре 2024 года. При этом она отметила, что у нее нет уверенности, что строительство завершится в новые обозначенные сроки. «Я самый верующий человек, но я потеряла веру», — сказала Сивкова.Заказчиком нового корпуса музея выступает подведомственная федеральному Минстрою публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства». Работы ведет московская компания «СтройМонолитСервис». Сроки строительства «Планеты Океан» неоднократно сдвигались. Последний раз региональные власти заявляли, что шаровидное здание планируют открыть летом 2024 года, Музей Мирового океана называл сроками открытия 2024 год без указания месяца. Изначально «Планету Океан» планировали построить к Чемпионату мира по футболу 2018 года.