Власти Балтийска планируют привести в порядок район старого города в течение трёх-четырёх лет. Об этом рассказал глава администрации Балтийского городского округа Сергей Мельников в эфире ЦУР в среду, 6 марта.



«Территория Красной армии (буквально от пересечения с Артиллерийской) и весь район старого города, и паромная переправа, он за 3-4 года будет приведён Фондом капитального ремонта по отдельной программе в порядок. Будет создана такая рекреационная зона. Мы в этом году из местного бюджета направляем денежные средства, 1,5 млн, на концепцию развития пешеходных связей», — сообщил Мельников.

Сити-менеджер также отметил, что с просьбой привести в порядок исторический район города жители Балтийска обращались к губернатору области Антону Алиханову.

В июле 2023 года глава региона во время рабочего визита в Балтийск предложил начать разработку концепции преобразования исторического центра города, сообщала пресс-служба областного правительства. «Сделаем концепцию архитектурных решений фасадов и крыш. Затем разработаем проектную и сметную документацию», — сказал губернатор, отметив, что проект рассчитан на три очереди.