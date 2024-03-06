Теннисистов из РФ и Белоруссии допустили к ОИ-2024 в нейтральном статусе

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Российские и белорусские теннисисты могут принять участие в летних Олимпийских и Паралимпийских играх-2024 в Париже. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Международную федерацию тенниса (ITF).

«Решение совпадает с решением большинства международных федераций в отношении индивидуальных соревнований и спортсменов, участвующих в Играх 2024 года в Париже этим летом. Позиция ITF также соответствует существующей международной политике тенниса, принятой в марте 2022 года», — говорится в сообщении.

Спортсмены из РФ и Белоруссии должны будут выступать на теннисных олимпийских турнирах в качестве индивидуальных атлетов под нейтральным флагом и соответствовать требованиям отбора и допуска, изложенным в правилах ITF.

Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября.

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