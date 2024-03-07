Погода в Калининграде 7 марта

В четверг, 7 марта, в Калининградской области ожидается ясная погода без осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха днем составит +5°C. Ветер северный, около 2 м/с.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды также прогнозирует 7 марта около +5°C. Ночью столбик термометра опустится до −2°C, а на востоке области и до −3°C.

Согласно прогнозу «Нового Калининграда» (данные предоставлены Gismeteo), температура воздуха составит около +5°C. Атмосферное давление — 771 мм, влажность — 95%.

По мнению экспертов сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области», 7 марта ожидается солнечная погода. «Однако несколько увеличатся температурные контрасты за счет развития выхолаживания приземного слоя: ночью и к утру четверга воздух по области остынет до −3...-6°С (на востоке региона и в низменностях до −6...-8°С), в дневные часы температура поднимется до +4...+6°С, на побережье за счет влияния моря будет прохладнее (+2...+4°С), эффективная (ощущаемая) температура по области также составит +1...+4°С. Преимущественно ясно и без осадков. Ветер преимущественно северный, слабый (3-5 м/с)».

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