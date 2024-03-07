Под Калининградом хотят открыть пункты голосования для россиян из Польши

Все новости по теме: Выборы

В Калининградской области планируют открыть пять пунктов голосования для россиян, проживающих в соседних с регионом странах, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на секретаря Калининградского облизбиркома Олега Баязитова.

«Для граждан, которые проживают на территории иностранных государств, участки там не образовываем, в соответствии с нашим решением мы возложили полномочия на действующие комиссии, на пять действующих комиссий», — цитирует информационное агентство Олега Баязитова.

Он пояснил, что одна из участковых комиссий — в Советске — будет работать в обычном режиме, с 8 до 20 часов по местному времени. Проголосовать там можно будет с документами, подтверждающими гражданство РФ. На погранпереходе «Гжехотки» в Багратионовске намерены открыть стационарный пункт в 50 метрах от границы, который будет работать с 9 до 18 часов по местному времени.

Ещё три пункта для голосования намерены разместить в автобусах. Один — в Мамоново и два в Чернышевском, где есть пеший и автомобильный погранпереходы. «Эти пункты работают по принципу как голосование на отдаленных территориях и там, где нет участковых избирательных комиссий. То есть ширма, урна, подготовленные члены комиссии, которые ждут избирателей, — отметил Баязитов. — Все атрибуты, которые должны быть — они будут выдержаны. Единственное, только время работы — в связи с тем, чтобы люди не сидели в автобусах, когда еще темно или когда уже станет темно — ограничено время».

По словам секретаря Калининградского облизбиркома, проживающие за рубежом российские граждане впервые будут голосовать в Калининградской области, раньше участки для них были организованы в консульствах. «По количеству мы ничего не можем предполагать. Будут два человека — значит, мы предоставим возможность двум проголосовать. Будет 200, 300, 500 — значит, будет 200, 300, 500. Это дополнительная возможность для наших граждан, которые направляются в Калининградскую область с целью туризма, посещения родственников, деловой поездки, или целенаправленно проголосовать», — считает Олег Баязитов.

Выборы президента РФ пройдут в течение трёх дней — с 15 по 17 марта 2024 года.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter