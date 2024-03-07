Под Калининградом хотят открыть пункты голосования для россиян из Польши

В Калининградской области планируют открыть пять пунктов голосования для россиян, проживающих в соседних с регионом странах, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на секретаря Калининградского облизбиркома Олега Баязитова.

«Для граждан, которые проживают на территории иностранных государств, участки там не образовываем, в соответствии с нашим решением мы возложили полномочия на действующие комиссии, на пять действующих комиссий», — цитирует информационное агентство Олега Баязитова.

Он пояснил, что одна из участковых комиссий — в Советске — будет работать в обычном режиме, с 8 до 20 часов по местному времени. Проголосовать там можно будет с документами, подтверждающими гражданство РФ. На погранпереходе «Гжехотки» в Багратионовске намерены открыть стационарный пункт в 50 метрах от границы, который будет работать с 9 до 18 часов по местному времени.

Ещё три пункта для голосования намерены разместить в автобусах. Один — в Мамоново и два в Чернышевском, где есть пеший и автомобильный погранпереходы. «Эти пункты работают по принципу как голосование на отдаленных территориях и там, где нет участковых избирательных комиссий. То есть ширма, урна, подготовленные члены комиссии, которые ждут избирателей, — отметил Баязитов. — Все атрибуты, которые должны быть — они будут выдержаны. Единственное, только время работы — в связи с тем, чтобы люди не сидели в автобусах, когда еще темно или когда уже станет темно — ограничено время».

По словам секретаря Калининградского облизбиркома, проживающие за рубежом российские граждане впервые будут голосовать в Калининградской области, раньше участки для них были организованы в консульствах. «По количеству мы ничего не можем предполагать. Будут два человека — значит, мы предоставим возможность двум проголосовать. Будет 200, 300, 500 — значит, будет 200, 300, 500. Это дополнительная возможность для наших граждан, которые направляются в Калининградскую область с целью туризма, посещения родственников, деловой поездки, или целенаправленно проголосовать», — считает Олег Баязитов.

Выборы президента РФ пройдут в течение трёх дней — с 15 по 17 марта 2024 года.