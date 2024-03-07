Администрацию Калининграда вынудили вдвое увеличить бюджет на ремонт дорог

На текущий ремонт дорог и тротуаров в Калининграде вдвое увеличили финансирование. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области со ссылкой на решение губернатора Антона Алиханова, которое было принято в ходе выездного рабочего совещания в Калининграде 7 марта.



Алиханов вместе с главой администрации Еленой Дятловой осмотрели дороги и тротуары в центре города, которые нуждаются в ремонте, и обсудили технические варианты обустройства и строительства нового дорожного покрытия: «Качество текущего ремонта тротуаров и дорог не устраивает ни жителей, ни мэрию, ни правительство, — сказал Антон Алиханов. — Приняли решение, что город перераспределит внутри своего бюджета еще 300 миллионов рублей дополнительно к 375, которые ранее были предусмотрены на этот год. Из регионального бюджета мы выделим еще 118. В итоге почти 800 миллионов рублей пойдут на текущий ремонт дорог и тротуаров».

На вопрос «Нового Калининграда» о том, какие статьи бюджета Калининграда будут «урезаны», в пресс-службе горадминистрации ответили, что 200 миллионов планируют выделить из резервного фонда муниципалитета.

Губернатор заявил, что подрядные организации значительно «просели» по качеству выполняемых работ. Поэтому планируется усилить контроль на всех этапах: «Ситуации, когда и в снег, и дождь без установки теплового контура просто кидают асфальт в неосушенную яму, недопустимы. За такого рода работ платить не надо. Ни один квадратный метр не должен остаться без контроля», — передает пресс-служба слова Алиханова.

Дятлова добавила, что все дефекты должны быть устранены к началу лета 2024 года. Количество тротуаров, которые хотят отремонтировать, увеличилось с 19 до 29 по сравнению с прошлым годом. В них входят объекты, на которые больше всего жалуются жители или объекты у социальных и медицинских учреждений. После решения по увеличению финансирования список хотят расширить, учитывая мнение горожан.

Кроме того, сообщается, что помимо дорожных работ, в планах следующего года выделить Калининграду миллиард рублей на «столичные функции». Речь в том числе о благоустройстве, проекте «чистое небо» (он заключается в том, чтобы убрать электропровода под землю), установке новых мусорных контейнеров.