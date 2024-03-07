Калининградец нашел звезду прусского ордена Короны (фото)

Калининградец нашел звезду прусского ордена Короны (фото)
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Клады

В Калининградской области одним из копателей найдена звезда прусского ордена Короны. О находке ее автор сообщал на странице «Копатели Калининграда Эхо Восточной Пруссии» «ВКонтакте» дважды: 3 марта он опубликовал фото сердцевины награды, а 7 марта — серебряных лучей.

«Сегодня мозаика сложилась, — написал он. — Нашлась звезда. Все четко стыкуется с центральной частью. Все-таки первый класс!»

Орден Короны был учрежден во время коронации Вильгельма I в Кенигсберге в 1861 году. О ценности находки «Новому Калининграду» рассказал калининградский коллекционер Денис Дунаевский, автор книг «Гарнизонные города Восточной Пруссии» и «Гарнизон Кёнигсберга в Пруссии 1255-1945»:

«Это нередкая вещь, однако на моей памяти это первый подобный орден, найденный копателями — куда чаще попадается четвертая степень. Можно даже сказать, что находка экстраординарная. Есть различные варианты исполнения звезды ордена Короны — иногда в тело награды даже впаивались бриллианты. В данном случае сердцевина, скорее всего, из золота, а сама звезда серебряная. Стоимость подобной звезды в хорошем музейном состоянии — около трех тысяч евро, в данном случае — сложно сказать. Для нашего региона орден имеет значение, так как это вторая награда Пруссии, учрежденная именно в Кенигсберге (первая и высшая — орден Черного Орла, учрежденный королем Фридрихом I по случаю его коронации 18 января 1701 года)».

Известно, что орден Короны имел четыре класса и вручался как за военные , так и за гражданские заслуги. Знак первого класса носился на ленте через левое плечо к правому бедру, со звездой (она и была найдена под Калининградом) на левой стороне груди.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter