Калининградец нашел звезду прусского ордена Короны (фото)

В Калининградской области одним из копателей найдена звезда прусского ордена Короны. О находке ее автор сообщал на странице «Копатели Калининграда Эхо Восточной Пруссии» «ВКонтакте» дважды: 3 марта он опубликовал фото сердцевины награды, а 7 марта — серебряных лучей.



«Сегодня мозаика сложилась, — написал он. — Нашлась звезда. Все четко стыкуется с центральной частью. Все-таки первый класс!»

Орден Короны был учрежден во время коронации Вильгельма I в Кенигсберге в 1861 году. О ценности находки «Новому Калининграду» рассказал калининградский коллекционер Денис Дунаевский, автор книг «Гарнизонные города Восточной Пруссии» и «Гарнизон Кёнигсберга в Пруссии 1255-1945»:

«Это нередкая вещь, однако на моей памяти это первый подобный орден, найденный копателями — куда чаще попадается четвертая степень. Можно даже сказать, что находка экстраординарная. Есть различные варианты исполнения звезды ордена Короны — иногда в тело награды даже впаивались бриллианты. В данном случае сердцевина, скорее всего, из золота, а сама звезда серебряная. Стоимость подобной звезды в хорошем музейном состоянии — около трех тысяч евро, в данном случае — сложно сказать. Для нашего региона орден имеет значение, так как это вторая награда Пруссии, учрежденная именно в Кенигсберге (первая и высшая — орден Черного Орла, учрежденный королем Фридрихом I по случаю его коронации 18 января 1701 года)».

Известно, что орден Короны имел четыре класса и вручался как за военные , так и за гражданские заслуги. Знак первого класса носился на ленте через левое плечо к правому бедру, со звездой (она и была найдена под Калининградом) на левой стороне груди.