Погода в Калининграде 8 марта

В пятницу, 8 марта, в Калининградской области ожидается пасмурная, а днем облачная с прояснениями погода без осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха днем достигнет +4°C. Ветер северо-западный, около 2 м/с.



Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует 8 марта около +6°C (на севере и востоке области — до +7°C). Ночью столбик термометра опустится до −4°C, а на востоке области и до −5°C.

Согласно прогнозу «Нового Калининграда» (данные предоставлены Gismeteo), температура воздуха составит около +4°C. Атмосферное давление — 768 мм, влажность — 95%.

По мнению экспертов сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области», в пятницу по области ожидается −1...-5°С (местами и в низменностях до −5...-7°С). Днем около +4...+7°С, переменная облачность и без осадков. Ветер северный и северо-западный, слабый (1-4 м/с)

«Если ночью за счет выхолаживания мы уходим в минус, то днем солнечные лучи прогревают стационарную воздушную массу, поэтому в сумме среднесуточная температура колеблется около нормы, — поясняют эксперты. — В целом, погода сейчас соответствует сезону и по температуре, и по осадкам — март и апрель в нашем климате являются самыми сухими месяцами именно благодаря антициклонам».