Погода в Калининграде 9 марта

Погода в Калининграде 9 марта
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В субботу, 9 марта, в Калининградской области ожидается малооблачная погода без осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха днем достигнет +5°C, ночью снова похолодает до −2°C. Ветер восточный, около 2 м/с.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует 9 марта около +6°C, на востоке области — до +7°C. Ночью столбик термометра опустится до −2°C, а на востоке области и до −6°C. Осадков этот прогноз также не обещает.

Согласно прогнозу «Нового Калининграда» (данные предоставлены Gismeteo), днем температура воздуха составит около +5.8°. С утра обещают пасмурную погоду, ближе к обеду — ясную. Осадков этот прогноз также не обещает. Атмосферное давление — 764 мм, влажность — 98%.

По мнению экспертов сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области», в субботу днем после ночных «минусов» воздух прогреется до +6 градусов. «Погодное дежавю: по аналогии со вчерашним днем, после морозной ночи утро начинается с неба, затянутого слоистой облачностью инверсионного происхождения. В ближайшие часы вместе с повышением температуры в Калининграде и области „слойка“ рассеется, а небо прояснится. Участки облачности могут сохраниться лишь на побережье, в особенности в его северной части. Днем воздух прогреется до +3...+6°С», — говорится в сообщении сообщества.



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