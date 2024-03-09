Экспертиза одобрила проект гостиницы в историческом пансионате в Светлогорске

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Экспертиза одобрила проект приспособления выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», нач. XX века, на улице Юрия Гагарина, 17 в Светлогорске под гостиницу апартаментного типа. Соответствующая информация появилась в едином государственном реестре заключений госэкспертизы.

Проектную документацию готовила компания"Альпстрой«, застройщиком является индивидуальный предприниматель Александр Николаевич Старчук. Согласно данным ЕГРЮЛ, он является генеральным директором ООО «Дом инвест», компания зарегистрирована в пос. Малое Васильково Гурьевского ГО.

По данным сайта «Пруссия39», здание было построено в начале XX века на Гофман-штрассе в Раушене как частный пансионат. Это двухэтажное строение под сложной вальмовой крышей с мансардой, деревянными балконами на западном фасаде и застекленными фахверковыми верандами на южном фасаде. В послевоенные годы в здании размещался один из корпусов санатория профсоюзов.

Фото Дмитрия Вострикова, сайт «Пруссия39»

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