На портале Госуслуг появилась возможность подать в суд в электронном виде

На портале Госуслуг заработал сервис, позволяющий подавать в суды иски, жалобы, ходатайства и другие обращения в электронном виде. Об этом сообщает пресс-служба федерального министерства цифрового развития.

«Воспользоваться услугой может любой человек старше 18 лет из любой страны: как по своему делу, так и в интересах доверителя. Главное — иметь подтвержденную учётную запись на портале», — говорится в сообщении.

Сервис позволяет обращаться во все суды общей юрисдикции — по гражданским или административным делам, в Верховный суд — по гражданским, административным, уголовным и арбитражным делам. Сервис также поможет выбрать суд, рассчитать и оплатить госпошлину. Подписать обращение можно как электронной подписью, так и от руки.

«Если суд примет обращение, оно будет зарегистрировано в течение нескольких часов. В личный кабинет придёт номер, по которому можно отслеживать статус обращения на сайте суда. Срок рассмотрения — от нескольких дней до нескольких месяцев», — отмечает пресс-служба министерства.


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