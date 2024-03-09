Ассоциация туроператоров включила придорожные аллеи в топ калининградских «фишек»

Все новости по теме: Туризм

Ассоциация туроператоров России (АТОР) составила список главных туристических «фишек» Калининградской области. Наряду с трамвайным движением, самым старым в России зоопарком, «занимательной архитектурой» и историческими кварталами, в топ включили и высаженные вдоль трасс аллеи.

«Еще одно классное транспортное решение, сохранившееся с немецких времен: деревья высажены предельно близко к проезжей части для ее осушения и укрепления (их посадили намного раньше, чем положили асфальт). А чтобы ночью было безопаснее ездить — они помечены светоотражающими элементами», — говорится в публикации АТОР.

Количество придорожных аллей в регионе неуклонно сокращается, власти инициируют их вырубку под различными предлогами. К примеру, в начале февраля вырубили аллею из дубов и ясеней вдоль трассы, соединяющей поселки Прибрежный и Голубево. В региональном министерстве развития инфраструктуры пояснили, что уже предупреждали население о скором ремонте дороги.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter