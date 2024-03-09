Ассоциация туроператоров включила придорожные аллеи в топ калининградских «фишек»

Ассоциация туроператоров России (АТОР) составила список главных туристических «фишек» Калининградской области. Наряду с трамвайным движением, самым старым в России зоопарком, «занимательной архитектурой» и историческими кварталами, в топ включили и высаженные вдоль трасс аллеи.



«Еще одно классное транспортное решение, сохранившееся с немецких времен: деревья высажены предельно близко к проезжей части для ее осушения и укрепления (их посадили намного раньше, чем положили асфальт). А чтобы ночью было безопаснее ездить — они помечены светоотражающими элементами», — говорится в публикации АТОР.

Количество придорожных аллей в регионе неуклонно сокращается, власти инициируют их вырубку под различными предлогами. К примеру, в начале февраля вырубили аллею из дубов и ясеней вдоль трассы, соединяющей поселки Прибрежный и Голубево. В региональном министерстве развития инфраструктуры пояснили, что уже предупреждали население о скором ремонте дороги.